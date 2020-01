Inter, Young: “Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ince una leggenda”

È stata una bellissima giornata per me”. Non nasconde l’emozione Ashley Young al termine della sua prima giornata a tinte nerazzurre. “Essere qui è una sensazione fantastica – ha dichiarato ai microfoni di Inter TV – Sono contento di far parte della famiglia interista”. L’esterno classe 1985 è il terzo giocatore inglese della storia nerazzurra dopo Hitchens e Ince: “Paul Ince è una leggenda. Se potessi seguire le sue orme sarei molto felice. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora. Sono qui per questo e voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”. “Ci sono tutti i presupposti per far bene. Speriamo di rendere i tifosi felici e vincere tanti trofei” ha concluso.

(Inter.it)