Zaccaria: “Ecco le prossime tappe di Interspac. Ci sono nomi importanti. Suning…”

PROSSIMO STEP E SUNING

Il progetto Interspac va avanti. Intervistato dal Fatto Quotidiano, Roberto Zaccaria, attuale numero due di Interspac Srl, illustra quali saranno le prossime tappe. "Perché in questo momento tutti hanno capito che il modello su cui si fonda il calcio italiano non regge. Non c’è da sperare che entrino nuove proprietà individuali, non ci sono più i capitani coraggiosi di una volta, grandi mecenati che investivano in una squadra. Adesso è tutto impersonale, per questo motivo diventa importante il contributo dei tifosi. Può essere un elemento di miglioramento qualitativo della partecipazione azionaria, nonché un modello che può contribuire a moralizzare il mondo del calcio".

Vi accusano di essere una cordata di ricchi famosi.

"Non è così. Al momento siamo 16 soci, altri saranno annunciati a breve. Sì, ci sono nomi importanti, ma la cosa più importante in questo progetto sarà il numero delle persone che aderiranno, non chi aderirà".

Quanta gente pensate di coinvolgere?

"Non ci siamo ancora posti un obiettivo numerico preciso. E tengo a sottolineare che per noi questo può essere un modello per il paese e non solo per l’Inter. Altre squadre e altri tifosi potrebbero seguire il nostro esempio".

Di certo vi sarete fatti un’idea sul possibile bacino di sottoscrittori.

"Prima del Covid l’Inter riusciva a portare a San Siro 60mila persone anche per le partite con squadre meno importanti. Questa è una realtà davanti agli occhi di tutti, quindi è facile pensare che possiamo esprimere una potenzialità nettamente superiore rispetto a quelle cifre. Però insisto: è presto per parlare di numeri e di soldi, noi sappiamo che c’è una grandissima potenzialità e ci accingiamo a misurarla".

Come?

"Abbiamo stato commissionato un sondaggio a una società indipendente (la Iqui, ndr) che avrà lo scopo di accertare nelle prossime settimane le potenzialità del nostro progetto. La rilevazione non riguarderà solo l’Inter, ma anche altre squadre, così se qualcuno vorrà seguirci ha una base di partenza".