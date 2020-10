Champions, Zanetti: “Gare difficili da affrontare con ambizione. Le tre rivali dell’Inter…”

«Di sicuro è un girone equilibrato. Bisogna affrontare ogni gara consapevoli delle difficoltà che ci saranno e con l’ambizione di fare cose importanti. Tutte e tre le rivali sono attrezzate per poter competere alla stessa maniera. Dobbiamo essere molto concentrati ad affrontare ogni gara. La CL è una competizione che bisogna capire in che momento si trova la squadra ad ogni partita e speriamo di poterle affrontare tutte nelle migliori condizioni». Javier Zanetti ha commentato così i sorteggi dei gironi di Champions che hanno decretato le rivali nerazzurre per la prima fase del torneo.

(Fonte: SS24)