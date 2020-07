Zaniolo, duello Inter-Juventus: la Roma fissa il prezzo, Marotta e Ausilio hanno un piano

Inter e Juventus sono pronte a incrociare nuovamente le armi sul mercato. Oggetto del contendere, Nicolò Zaniolo: la Roma ha la necessità di sistemare i propri bilanci, e il centrocampista classe ’99 potrebbe diventare il sacrificio necessario per ridare linfa alle casse giallorosse. Così scrive Tuttosport: “Nicolò Zaniolo salta l’Inter (stasera), ma resta al centro di un derby d’Italia che si sta consumando a distanza. E soprattutto a fuoco lento. Juventus e Inter, in attesa dei passi ufficiali della Roma, si preparano a sfidarsi in vista di uno scenario sempre più probabile: ossia che il centrocampista giallorosso venga sacrificato dal club di James Pallotta in nome del bilancio“.

STRATEGIE DIVERSE – “Bianconeri e nerazzurri stanno percorrendo strade diverse, in questo momento, ma l’obiettivo è lo stesso: guadagnare la pole position su Zaniolo in vista di agosto. Se il dg juventino Fabio Paratici sta monitorando la situazione sfruttando il rapporto privilegiato con l’ad romanista Guido Fienga, gli uomini mercato nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo sottotraccia attraverso i soliti intermediari“.

PREZZO – “La Roma valuta il 21enne tuttocampista non meno di 50 milioni, però età, qualità e margini di crescita giocano tutti a favore del ragazzo. Zaniolo è giovane, italiano e ha tutto per diventare un top. Caratteristiche che intrigano le due rivali, convinte di poter strappare condizioni più favorevoli strada facendo. La Juventus spera di riuscire a inserire una contropartita tecnica (occhio al difensore Romero, attualmente in prestito al Genoa), mentre l’Inter partirebbe da uno sconto di 7-8 milioni. Già, perché ai tempi dell’operazione Nainggolan, i nerazzurri cedettero Zaniolo alla Roma garantendosi una percentuale del 15 per cento sulla futura rivendita“.