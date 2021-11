Duvan Zapata: “In estate sono stato tentato dall’Inter. Il mio futuro…”

Il calciatore della squadra di Gasperini, in conferenza stampa, si è riferito ai contatti con il club interista che in estate aveva pensato a lui come sostituto di Lukaku

Eva A. Provenzano

Nella conferenza stampa che precede la partita contro il Manchester United, in Champions, Duvan Zapata ha parlato del momento della sua squadra. Ma ha fatto anche un salto nel passato, alla scorsa estate. «Il gol in Coppa? "Prima o poi arriva. L’importante è fare una bella partita di squadra. Loro sono forti, ci aspetta una gara tosta. Loro hanno difensori forti. Ma non pensate che in Italia i difensori siano più teneri eh. La corte dell'Inter in estate? È vero, sono stato tentato dall’Inter, ma alla fine sono contento di essere rimasto. Il mio futuro lo vedo in nerazzurro, ma qui a Bergamo».

In estate il club milanese aveva pensato a Zapata come sostituto di Lukaku. Ma alla fine alla corte di Inzaghi è arrivato Dzeko. Poi Correa a completare il reparto.