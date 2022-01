Inter, Zhang a Milano entro domani: Lazio, Supercoppa e il bond. Pronto un annuncio

Agenda fitta per il presidente dell'Inter che dovrà occuparsi anche dei rinnovi dei dirigente e di quello di Brozovic

Niente quarantena per Steven Zhang al rientro in Italia da New York. Il presidente dell'Inter potrebbe essere a San Siro domenica per la sfida contro la Lazio. Avrà anche modo di conoscere di persona mister Inzaghi, dopo le tante chiacchierate al telefono.

"Nell’agenda del presidente c’è ovviamente la presenza ad Appiano prima della sfida alla Juventus di mercoledì. Sarà un modo per caricare i giocatori, a caccia del secondo trofeo consecutivo. Ma sarà soprattutto la maniera ideale per confrontarsi con l’allenatore, capirne le esigenze a 360 gradi, comprendere come migliorare il mondo Inter, la struttura del club. E certo, anche per dialogare di mercato. È evidente come il confronto di Inzaghi sulle questioni di mercato sia soprattutto con l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio. Ma a Zhang il tecnico avrà modo di ribadire i suoi desideri, la necessità di rinforzare la rosa dove possibile, in modo particolare sulla fascia sinistra. E magari insieme, in un vertice con l’area tecnica, si proveranno a tracciare anche le linee guida per il futuro. In fondo, la testa del club è già proiettata in avanti: l’acquisto di Onana è lì a dimostrarlo, il forcing su Ginter è un altro esempio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.