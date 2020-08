Inter, Zhang passa ai fatti con Conte: mercato “su misura”. Tra le richieste c’è sempre quel top…

Avanti insieme. Dopo il summit di Villa Bellini, l’Inter e Antonio Conte programmano il futuro a partire dal mercato. Idee chiare e obiettivi già fissati per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. La società ha ribadito a Conte la sua centralità nel progetto nerazzurro, che dopo il primo anno di assestamento può e deve continuare a crescere in termini di risultati.

Come sottolinea Tuttosport, l’obiettivo della proprietà Suning e di Steven Zhang è mettere nelle migliori condizioni possibili Conte per lavorare, attraverso il lavoro di Marotta e Ausilio. Le ultime mosse confermano la volontà di non lasciare nulla di intentato e di assecondare le richieste dell’allenatore con profili adatti al suo credo tattico.

Dopo Lukaku la scorsa estate, ora uno degli obiettivi principali è Arturo Vidal. Il cileno ha ricevuto il benservito dal Barcellona e potrebbe sbarcare presto a Milano. L’Inter studia un’operazione alla Sanchez. Per Tuttosport, il piano dell’Inter è quello di proporre un ingaggio da top player al calciatore e cercare di strappare Vidal a costo zero al club catalano. Con lui Conte riuscirebbe a colmare la lacuna dei pochi gol realizzati dai centrocampisti.

Tra le richieste c’è sempre N’Golo Kanté, ma è complicato arrivare al francese: le richieste economiche del Chelsea sono troppo alte per i parametri finanziari del club nerazzurro.