UFFICIALE – Inter, la coppa arriva a casa: il trofeo scudetto in sede nelle mani di Zhang

Lo scudetto è arrivato a casa. Come annunciato dai profili social ufficiali dell'Inter, infatti, il club nerazzurro ha accolto nella sua Sala dei Trofei la coppa del 19° scudetto, conquistato da Antonio Conte e i suoi ragazzi. Ad accoglierla, il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Un trofeo spettacolare, l'Inter è ufficialmente tornata in vetta all'Italia. In attesa di scrivere il futuro, il club e la sua sede si arricchiscono di un nuovo cimelio. Ecco il tweet della società: