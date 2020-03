Zhang contro Dal Pino: “Quando questo individuo ha proposto Juve-Inter un giorno dopo…”

Steven Zhang pentito dell’attacco a Paolo Del Pino, presidente di Lega? Neanche per sogno. Con la salute pubblica e la sicurezza non si scherza, il presidente dell’Inter non arretra. Anzi, va ancora all’attacco. E lo fa parlando al FT Business of Football, in presenza di Andrea Agnelli.

“Quando questo individuo (non lo chiama mai per nome ndr) ha proposto di posticipare Juventus-Inter di un solo giorno per poter avere il pubblico allo stadio, in una situazione del genere io credo che da un punto di vista morale fosse completamente sbagliato. Noi crediamo che la salute pubblica e la sicurezza siano le cose più importanti e niente può metterle a rischio. Abbiamo sentito la responsabilità di rifiutare questo tipo di proposta. Molti pensano che le mie parole siano state dure. Ma per proteggere la sicurezza e la gente, le parole non sono mai dure”.