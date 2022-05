Inter, nuova sfida per Suning: restare al top coi conti a posto. Zhang cerca nuovi partner

Il presidente dell'Inter rimarrà ancora a Milano qualche settimana per programmare la prossima stagione

Andrea Della Sala

Dopo la visita ad Appiano di ieri pomeriggio, il presidente dell'Inter Steven Zhang sarà oggi a San Siro per l'ultima gara stagione contro la Samp. Ma non sarà il suo ultimo giorno in Italia.

"Non c’è ancora una data di ritorno a Nanchino sull’agenda: Zhang jr vive da mesi felicemente a Milano. È arrivato a gennaio, giusto in tempo per sbaciucchiare la Supercoppa, e passerà qua anche le prime settimane dopo il campionato, stretto tra riunioni commerciali e programmazione sportiva. Si cercano nuovi partner in un contesto cangiante: sulla maglia del 2022-23 sparirà, infatti, la scritta Socios.com. Contro la Samp, per questa ultima volta, ci sarà comunque una scritta speciale: lascerà intendere la prosecuzione in altra forma della partnership con la piattaforma di engagement che ha lanciato i Fan Token in questa stagione. Poi dal prossimo anno via all’era di Digitalbits come main sponsor di maglia", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In ogni caso, la società si muoverà attorno a parametri precisi dettati dalla casa madre Suning negli ultimi tempi difficoltosi. Se il colosso cinese ha immesso in totale nelle casse nerazzurre un fiume di denaro, 522 milioni, è pur sempre servito il prestito di Oaktree da 275: è stato ossigeno puro per finire questa stagione e iniziare la prossima in piena serenità. In ogni caso, è prioritario riequilibrare in tempi brevi la gestione economica dopo il deficit mai visto in Italia di 246 milioni".

"Mentre per continuare ad ambire allo scudetto e alla qualificazione Champions, ci si affida alla creatività del duo in azione sul mercato: l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio dovranno fare meno capriole dell’anno passato, ma la cinghia andrà comunque stretta. Servono una sessantina di milioni di plusvalenze e l’abbassamento del monte stipendi di circa il 15%. Inutile poi pensare a nuovi investimenti perché a Pechino il covid morde ancora e la direttiva di regime non è cambiata. A guardar bene, però, Steven può tornare a rilassarsi dopo tanta ansia da titolo: tra occasionissime a zero come Dybala e big da blindare in stile Perisic, la continuità tecnica sembrerebbe garantita", chiude il quotidiano.