Zhang: “Insieme conquisteremo il mondo, non abbiamo paura di niente. Ora è un’altra Inter”

Anche il 2019 volge al termine. Le aspettative crescono, così come l’ambizione di arrivare sempre più in alto. Si sta per concludere un anno di grande crescita per l’Inter che, dopo aver raggiunto la seconda qualificazione di fila in Champions, ha ufficialmente lanciato la sfida alla Juventus, per il presente e per il futuro. Una dichiarazione d’intenti ribadita anche dal presidente nerazzurro, Steven Zhang, che in occasione della cena di Natale della società ha detto:

“Buonasera a tutti. Come da tradizione, ogni anno c’è questa occasione per riunire questa grandissima famiglia nerazzurra. Benvenuti ancora. Ogni anno io chiedo alla nostra Monica di organizzare una bellissima festa, una volta l’anno dobbiamo festeggiare alla grande. Il Natale è un’occasione importante per stare insieme, ricordare quanto siamo grati per tutto quello che abbiamo. Siamo qui, guardando il nostro club, la nostra società, in una situazione completamente diversa rispetto a qualche anno fa. L’Inter è diversa grazie al duro lavoro di ognuno di noi, grazie al lavoro di ognuno di voi.

Quest’anno abbiamo battuto tantissimi record insieme. Il fatturato più alto della storia dell’Inter, la velocità di crescita più alta nella nostra storia per le nostre piattaforme digitali. A breve completeremo la nostra struttura ad Appiano Gentile. Stiamo andando dritti spediti verso il nostro obiettivo. La parte più importante è di vincere in campo. Ad oggi siamo primi in classifica in Serie A. Questo significa molto per noi, significa che siamo sulla strada giusta, tutti i nostri sforzi verranno ripagati passo dopo passo. Ma questo non significa ancora nulla, dobbiamo rimanere umili, dobbiamo imparare dal passato. Dobbiamo rimanere concentrati. Senza coraggio e lavoro non possiamo competere al massimo livello. Sia in campo che fuori“.

Zhang ha poi aggiunto: “La scorsa settimana ho parlato ai calciatori e ho detto che avremo difficoltà in futuro, ci sono sempre ostacoli da superare. E questo vale anche per i prossimi 100 anni di questo club, ci saranno sempre ostacoli ma dobbiamo affrontarli insieme. Non abbiamo paura di niente. Oggi, e nel futuro, ci vorrà coraggio. Solo così potremo ambire e competere per altissimi livelli. Non importa delle difficoltà affrontate nel passato. Non importa nemmeno degli ostacoli futuri. Insieme, tutti noi, questa grande famiglia, insieme conquisteremo il mondo. Siamo tutti uniti. Forza Inter“.

(Fonte: Instagram Inter)