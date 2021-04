Inter, il presidente Steven Zhang è arrivato a Milano. Sede e Appiano nell’agenda

Il numero uno dell'Inter è arrivato in Italia dopo mesi di assenza per godersi il finale di stagione e programmare il futuro del club

Oltre al trofeo e ai festeggiamenti, il presidente dell'Inter sarà chiamato a programmare il futuro del club. Dovrà chiarire quale sarà il futuro finanziario del club e poi incontrerà dirigenza e tecnico per definire i punti per la prossima stagione. Oggi il meritato riposo dopo il viaggio, da domani inizieranno gli incontri in sede, come riportato da Sky Sport.

Il presidente dell'Inter, esentato dalla quarantena per motivi lavorativi, tra domani e venerdì sarà ad Appiano Gentile per fare visita alla squadra prima della partenza per Crotone. "Raggiungerà, ovviamente, anche la sede del club in Viale della Liberazione dove inizierà la lunga serie di incontri previsti (sul tavolo le questioni del prestito da 250-300 milioni finanziato da Oaktree o Bain Capital e quella dei rinnovi, in primis quelli di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez). Rimane ancora in dubbio che Zhang Jr. possa esserci sabato a Crotone, dove l'Inter - anche in caso di vittoria - non vincerebbe immediatamente lo scudetto in quanto bisognerà attendere il risultato di Sassuolo-Atalanta, in programma domenica", si legge su Gazzetta.it.