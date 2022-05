Zhang carica l’Inter. Colloqui con Inzaghi, messaggi ai giocatori e una sorpresa

Il presidente dell'Inter vuole che la squadra ci creda fino alla fine e vuole essere presente alla Pinetina nel ritiro dell'Inter

Andrea Della Sala

L'Inter si prepara per l'ultima partita della stagione. Domani sera a San Siro arriverà la Sampdoria, servirà una vittoria in attesa di capire cosa succederà nella sfida tra il Sassuolo e il Milan. La squadra di Inzaghi, però, potrà contare su una spinta in più.

"Dopo la Coppa Italia esibita da Steven Zhang come uno scalpo sotto alla curva Nord dell’Olimpico e dopo la telefonata a papà Jindong negli spogliatoi tra danze e brindisi, il cielo ha cambiato colore anche per lui: le ultime vittorie del Milan non hanno regalato troppa speranza. I progetti prudenziali di inizio anno nascevano dalle cessioni estive, necessarie per tornare a respirare, ma quando la stagione aveva svelato la sua sceneggiatura, l’asticella era stata alzata pure dallo stesso presidente. Se poi il traguardo non dovesse arrivare, allora Steven sarebbe comunque pronto a tramutare la delusione in benzina per il prossimo anno: quel «continueremo...» postato dopo la finale con la Juve resta la bussola della casa madre cinese. Intanto, mai come adesso, Zhang junior vuole stare vicino alla sua creatura: che sia con una telefonata, con un messaggio o una visita a sorpresa", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Stasera l’Inter andrà in ritiro ad Appiano per l’ultima fatica, senza farsi troppo distrarre da ciò che non può controllare. Per dare calore alla truppa in questa surreale vigilia al Suning Center potrebbe arrivare proprio il presidente in persona, che tiene parecchio a questa sua ultima visita pastorale del 2021-22. Sia dal punto di vista simbolico, come a ribadire la vicinanza del mondo Suning all’Inter, sia dal punto di vista emotivo, vista la passione da tifoso ormai diventata un tratto del carattere. Zhang deciderà soltanto in giornata: vista l’agenda fitta, i cambi di programma sono sempre possibili. Ma il presidente ha espresso la volontà di sedersi al tavolo con Inzaghi, lo staff, i dirigenti e i giocatori a cena".

"In sede sono comunque giornate intensissime tra riunioni e pianificazioni sportive e commerciali: si cercano sponsor per aggredire nuovi mercati, con un occhio al calciomercato. Qualunque sia il risultato finale, il gradimento del presidente su Inzaghi è totale: non a caso, le chiamate tra i due sono diventate giornaliere, in attesa del rinnovo da 5,5 milioni a stagione fino al 2024. Con alcun giocatori simbolo, a partire dal capitano Handanovic, la comunicazione avviene invece via WhatsApp, ma il succo non cambia. L’obiettivo è motivare per gli ultimi 90 minuti di una stagione folle. In questo 2021-22 il presidente ha capito quanto pazza possa davvero essere la squadra di cui si è innamorato", rivela il quotidiano.