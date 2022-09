Inter, Zhang a Milano entro domenica per supportare Inzaghi: fiducia totale e una convinzione

Il suo rientro in Italia era previsto in occasione della gara di San Siro contro la Roma dell'1 ottobre, ma Steven Zhang potrebbe essere a Milano già entro questo weekend. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il presidente dell'Inter ha tutte le intenzioni di stare vicino a Simone Inzaghi e alla squadra, per dare un segnale importante di fiducia nel tecnico e nel progetto:

"Steven Zhang sarà in Italia prima del week end e siederà in tribuna in occasione dei delicati incontri previsti dopo la sosta contro la Roma (sabato 1 ottobre) e contro il Barcellona (martedì 4). Da una decina di giorni a Los Angeles per motivi familiari, il presidente sta programmando il suo rientro a Milano, ma si è tenuto e si tiene costantemente informato attraverso i suoi uomini di fiducia. Certo non è contento della piega che ha preso la stagione, ma è convinto che situazione possa essere sistemata se il gruppo ritroverà la sicurezza, il gioco e la continuità di rendimento che aveva mostrato durante il 2021-22. Zhang si fida ciecamente dagli uomini che compongono l'area tecnica, che hanno scelto prima Conte e poi Inzaghi".