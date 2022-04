Zhang, stima per Inzaghi e il feeling cresce: “I tre capisaldi del progetto Inter”

Steven Zhang ci ha preso gusto. È in Italia da gennaio e segue l'Inter in casa e in trasferta: vuole la seconda stella

Steven Zhang ci ha preso gusto. Il presidente dell'Inter, arrivato a Milano a gennaio dopo un'assenza di 7 mesi, prima sembrava dovesse fermarsi solo per il mercato, poi per i rinnovi e alla fine è ancora in Italia. Sempre accanto alla squadra di Simone Inzaghi, in casa e in trasferta, per stare vicino ai nerazzurri nella corsa scudetto. Nessuna partenza fissata per il momento, Zhang resta a Milano: l'obiettivo è la seconda stella. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, in un focus proprio sul numero uno dell'Inter.

"Il feeling col mondo Inter cresce di giorno in giorno. Quello con Inzaghi pure. I due condividono lo stesso modo di vedere il calcio. Il presidente ama un gioco propositivo e spettacolare. L’andare a sfidare a viso aperto Real e Liverpool non ha prezzo per Steven. E ieri si è aggiunto pure l’orgoglio di una vittoria ottenuta con altre armi non meno importanti come cuore e orgoglio. Il presidente ha apprezzato tantissimo la voglia di lottare, di non lasciarsi scucire lo scudetto in una notte in cui davvero contava solo il risultato. Vedere l’Inter imporsi sputando sangue è stato un completamento di qualcosa costruito da Suning negli anni. A questo si aggiunge la stima per la persona Inzaghi, mai fuori dalle righe e classico uomo azienda.

Il progetto Steven è giovane ma con le idee chiare e una grande determinazione. Segue attentamente la vicenda stadio, lasciando l’operatività al Ceo Corporate Antonello, ma soddisfatto per la certezza che il nuovo impianto, imprescindibile, si farà. Il progetto Inter si basa su tre punti. La competitività sul campo, con una crescita per gradi passata da un secondo posto a -1 dalla Juve e dalla finale di Europa League nel 2019-20, dallo scudetto la stagione successiva e dall’essere ancora in corsa per il Tripletino in questa, con l’Inter tornata agli ottavi di Champions e capace di espugnare Anfield, casa di un Liverpool che in Premier ne ha vinte 10 di seguito. La base resta la stabilità finanziaria, complici anche le “capriole” di Marotta e Ausilio che dopo i 100 milioni di attivo mercato della scorsa estate, nella prossima dovranno garantirne almeno 50. Il terzo caposaldo è l’apertura verso le nuove generazioni. Zhang tiene molto al coinvolgimento dei ragazzi, attraverso sponsorizzazioni mirate legate al digitale, alla tecnologia. Crede che i giovani vadano avvicinati ai giocatori partendo dal loro lifestyle, per poi attrarli e appassionarli anche alle vicende di campo. Crescono gli investimenti di Inter Media e il club ormai spopola anche su TikTok", si legge.

