Zilliacus: “Inter, 3 fondi hanno presentato un’offerta. Zhang vuole vendere. Con Al Thani…”

Thomas Zilliacus è interessato all'acquisto dell'Inter. L'imprenditore finlandese non ha mai nascosto questa sua volontà e lo ha ribadito anche al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat dove ha rivelato nuovi particolari. Zilliacus riferisce che, a quanto gli risulta, non esiste un'offerta da parte del fondo mediorientale di Al Thani. "È una sciocchezza da parte della stampa che Zhang non voglia vendere. La notizia dell'offerta non è vera. Per quanto ne so, questo non è mai stato fatto. Tutto così è inventato".