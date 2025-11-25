Terminato l'allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, l'Inter di Cristian Chivu si prepara alla partenza per Madrid, dove domani affronterà l'Atletico.
Sky Sport fa il punto in casa nerazzurra direttamente da Appiano Gentile, con alcuni retroscena e le ultime sulla formazione che scenderà in campo domani sera contro i Colchoneros.
“Morale che si deve rialzare, visto che arriva una partita così importante. Un episodio dall’allenamento per capire come il gruppo trascini tutti: Lautaro ha scalciato un ostacolo e tutti gli hanno detto “sei nervoso” e “levantarse e seguir”, come scritto da lui su Instagram, per provare a sdrammatizzare".
Sulle possibili scelte:
"È soltanto un allenamento verso l’Atletico. Chivu ha mischiato le carte e non ha provato una formazione. Ci aspettiamo cambi: in attacco Thuram può riposare con uno tra Bonny e Pio con Lautaro. In difesa De Vrij può dare il cambio ad Acerbi. Da capire se a destra sarà confermato Carlos Augusto o ci sarà Luis Henrique, che può giocare domani o col Pisa. Sicuramente in una delle due giocherà dall’inizio. Carlos Augusto è fondamentale a sinistra per far rifiatare uno tra Bastoni e Dimarco. Zielinski e Frattesi sperano in una maglia. L’Inter vuole una vittoria per indirizzare la qualificazione. Vincere ora e portarsi ancora più avanti sarebbe importantissimo".
La situazione infortuni:
"Dumfries? Ci vuole ancora un po’, può rientrare tra Liverpool e Genoa, prima della Supercoppa. Ci vogliono almeno 15 giorni. Dipende dal dolore alla caviglia. Non si pensava potesse essere così questo stop. Sembrava una cosa da niente e poi si è rivelato più grave. Non lo rivedremo con Atletico, Pisa e Venezia. Annotazione: Mkhitaryan ha lavorato sul campo e significa che siamo nella fase finale del recupero. Potrebbe tornare in gruppo a fine di questa settimana. Dipenderà dalla condizione e da Chivu”.
