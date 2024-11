Al termine di Inter-Arsenal, Yann Bisseck, autore di una grande prova difensiva, ha parlato in mix zone. Queste le parole del difensore nerazzurro: "Tutto ok il dolore al fianco? No, non è ok ma non ci sono scuse. A volte hai un po' di dolore e io avevo dolore, il mister lo sapeva, mi ha chiesto se potessi giocare, io ho detto di sì e ho giocato. Rinnovo fino al 2029? Ne stiamo parlando, spero si possa presto chiudere l'accordo".