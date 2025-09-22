La stagione di Champions League è appena iniziata, ma le prime proiezioni statistiche già consentono ai tifosi di farsi i primi calcoli sulle magnifiche 8 che si qualificheranno direttamente agli ottavi. Secondo l’analisi di Football Meets Data, , è l’Arsenal la squadra con le maggiori chance di arrivare fino in fondo: ben l’88% di probabilità di qualificarsi tra le prime 8 e addirittura il 99,9% di entrare nelle prime 24.