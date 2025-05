Ciccio Graziani, su XXL, programma di SportMediaset, in onda su Italia 1, ha di Inter-Barcellona , prossima sfida di Champions League e ha risposto ad una domanda su Yamal . «Se Lamine è meglio di Messi ? I risultati direbbero di sì. Ha già vinto l'Europeo, uno dei più forti di oggi nel mondo del calcio. Aspetterei sicuramente a fare paragoni, non sarebbe corretto neanche confronti di Yamal. Sicuramente ci sta deliziando con le sue giocate».

Come no. Il Barcellona è fortissimo dalla metà campo in avanti ma concede molto in fase difensiva. Se l'Inter è brava a fare una buonissima fase difensiva, a coprirsi bene sui giocatori attenzionabili, uno su tutti Yamal, e poi gli fa male in ripartenza potrebbe essere il leit motiv della partita. Si può approfittare di tutto nel bene e nel male. La fase difensiva dell'Inter dovrà essere perfetta e poi in ripartenza fargli male. Questo è possibile.