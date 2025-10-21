FC Inter 1908
Classifica Champions League: davanti all’Inter solo il Psg, differenza reti +9. Vola l’Arsenal

Continua il momento favorevole dei nerazzurri in champions League che si posizionano al secondo posto alle spalle del PSG
Vola in classifica l'Inter che, dopo la larga vittoria ottenuta a Bruxelles sull'Union Saint Gilloise, si posiziona nel gruppo di testa alle spalle del PSG e davanti all'Arsenal.

Psg e Arsenal a punteggio pieno, assieme all'Inter, al termine della prima tranche della terza giornata della fase a girone di Champions League. I campioni di Francia travolgono in trasferta il Bayer Leverkusen per 7-2 con una doppietta di Doue e le reti di Pacho, Kvaratskhelia, Mendes, Dembele e Vitinha; doppietta di Garcia (un rigore) per i tedeschi, che falliscono anche un penalty con Grimaldo sullo 0-1. Un espulso per parte (Andrich e Zabarnyi). Poker dei Gunners all'Emirates Stadium contro l'Atletico Madrid firmato da Gabriel, Martinelli e Gyokeres (doppietta). Successo esterno per il Manchester City, che viola il terreno del Villarreal per 2-0 grazie ai gol di Haaland e Silva. Affermazione in trasferta anche per il Borussia Dortmund (4-2 al Copenaghen), mentre il Newcastle si impone davanti al proprio pubblico per 3-0 sul Benfica di Mourinho.

