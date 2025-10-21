Psg e Arsenal a punteggio pieno, assieme all'Inter, al termine della prima tranche della terza giornata della fase a girone di Champions League. I campioni di Francia travolgono in trasferta il Bayer Leverkusen per 7-2 con una doppietta di Doue e le reti di Pacho, Kvaratskhelia, Mendes, Dembele e Vitinha; doppietta di Garcia (un rigore) per i tedeschi, che falliscono anche un penalty con Grimaldo sullo 0-1. Un espulso per parte (Andrich e Zabarnyi). Poker dei Gunners all'Emirates Stadium contro l'Atletico Madrid firmato da Gabriel, Martinelli e Gyokeres (doppietta). Successo esterno per il Manchester City, che viola il terreno del Villarreal per 2-0 grazie ai gol di Haaland e Silva. Affermazione in trasferta anche per il Borussia Dortmund (4-2 al Copenaghen), mentre il Newcastle si impone davanti al proprio pubblico per 3-0 sul Benfica di Mourinho.