Classifica Champions League: signore e signori, l’Inter è prima in Europa

Si fa sempre più avvincente la corsa ai posti Champions per gli ottavi di finale. Le prime 8 si qualificano direttamente

L'Inter si accomoda in vetta alla classifica generale di Champions League superando il Lipsia in casa al termina di una gara dominata ma che visto i nerazzurri vincere con una sola rete i scarto. I nerazzurri in Europa mantengono la porta inviolata