Il commento del giornalista alla fine della partita contro il Liverpool persa dalla squadra di Chivu uno a zero con un rigore assegnato nei minuti finali ai Reds

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 dicembre - 02:00

Paolo Condò, su Skysport, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool ha detto la sua su quanto si è visto a San Siro e in particolare si è soffermato sull'episodio che ha deciso la gara, il rigore dato contro Bastoniper una trattenuta su Wirtz. «Se posso dire la mia c'è un'infrazione leggerissima e Wirtz accentua, lo trattiene per la maglia Bastoni, ma il giocatore del Liverpool accentua, l'arbitro valuta e va avanti ed è la cosa che deve restare così, non ha senso il VAR», ha sottolineato.

«Si ricade nella solita dinamica poi che quando l'arbitro va a vedere dà ragione al novanta per cento al VAR. L'Inter aveva conquistato meritatamente un pari. Nella ripresa si è visto più il Liverpool e quando nella ripresa si pensava che l'Inter avrebbe dominato ho visto uscire gli inglesi e nel finale con i cambi tardivi l'Inter non usciva più».

«Chivu ha fatto i tre cambi forzati (forzatura dovuta ai due cambi nel primo tempo per gli infortuni di Calha e Acerbi.ndr) al minuto 83, farli al 75esimo non sarebbe stato meglio? Episodio da rigore su Van Djck? Per me non è rigore», ha aggiunto rispetto all'altro episodio che ha caratterizzato la partita.

(Fonte: Skysport)