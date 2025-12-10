FC Inter 1908
Il commento del giornalista alla fine della partita contro il Liverpool persa dalla squadra di Chivu uno a zero con un rigore assegnato nei minuti finali ai Reds
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Paolo Condò, su Skysport, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool ha detto la sua su quanto si è visto a San Siro e in particolare si è soffermato sull'episodio che ha deciso la gara, il rigore dato contro Bastoniper una trattenuta su Wirtz. «Se posso dire la mia c'è un'infrazione leggerissima e Wirtz accentua, lo trattiene per la maglia Bastoni, ma il giocatore del Liverpool accentua, l'arbitro valuta e va avanti ed è la cosa che deve restare così, non ha senso il VAR», ha sottolineato.

Condò: “Mi aspettavo un’Inter dominante nel secondo tempo, ma si è visto il Liverpool”- immagine 2

«Si ricade nella solita dinamica poi che quando l'arbitro va a vedere dà ragione al novanta per cento al VAR. L'Inter aveva conquistato meritatamente un pari. Nella ripresa si è visto più il Liverpool e quando nella ripresa si pensava che l'Inter avrebbe dominato ho visto uscire gli inglesi e nel finale con i cambi tardivi l'Inter non usciva più».

«Chivu ha fatto i tre cambi forzati (forzatura dovuta ai due cambi nel primo tempo per gli infortuni di Calha e Acerbi.ndr) al minuto 83, farli al 75esimo non sarebbe stato meglio? Episodio da rigore su Van Djck? Per me non è rigore», ha aggiunto rispetto all'altro episodio che ha caratterizzato la partita.

(Fonte: Skysport)

