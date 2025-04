Inter-Barcellona, San Siro sold out: informazioni importanti sui biglietti

Il sito dell'Inter è l'unico canale ufficiale di vendita per i biglietti: per tutti l'invito è quello di diffidare da qualsiasi annuncio o sito alternativo

La vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League, in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21:00, corre verso il sold-out. Il Meazza sarà tutto esaurito per la sfida contro i blaugrana, ma l'invito per i tifosi che non sono ancora riusciti ad acquistare il tagliando è quello di monitorare quotidianamente inter.it/tickets