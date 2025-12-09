Seconda sconfitta di fila per l'Inter in Champions League e questa volta è arrivata in casa per un rigore inesistente concesso dal VAR al Liverpool.
Anche Palladino incredulo: “Rigore Liverpool inesistente”. E Chivu risponde così
Seconda sconfitta di fila per l'Inter in Champions League dopo il KO contro il Liverpool: anche Palladino non ci crede
Punita una leggerissima trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. Anche Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per un breve commento sull'episodio che ha deciso il match di San Siro:
"Un rigore inesistente, non esiste proprio", ha detto il tecnico dell'Atalanta dopo la vittoria contro il Chelsea. E Cristian Chivu ha replicato con un laconico "no comment".
