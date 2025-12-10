L'episodio che ha portato al rigore dato contro l'Inter nei minuti finali della gara contro il Liverpool è stato ampiamente commentato negli studi di Skysport. Goran Pandev ha sottolineato: « Adesso diventa difficile passare tra le prime otto, poi ci sono Arsenal e Borussia e dopo queste due sconfitte amare, perché stasera non meritavi di perdere dopo una buona partita e il risultato sarebbe stato goisto, questa è la Champions , l'ha decisa l'arbitro, la squadra non meritava di perdere questa partita».

«Secondo me quello di van Dijk è rigore, è un fallo di mano e non ha chiamato il VAR», ha detto rivedendo l'episodio che ha visto coinvolto il capitano dei Reds. L'Inter è stata sfortunata anche con gli infortuni e non meritava di perdere. Voglio sottolineare la prova di Zielinski, è tornato sui suoi livelli e Chivu gli sta dando continuità, non l'aveva avuta l'anno scorso. L'Inter non ha il vice Calhanoglue lui può fare bene in questo ruolo, è un giocatore di qualità, può fare gol e dare una grandissima mano a questa squadra».