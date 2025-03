«Il Mondiale per Club è un'opportunità per la stagionalità. Copre un periodo in cui non c'è il grande calcio, questo ci permette anche di fare da volano per la partenza del nuovo campionato. E' un'occasione unica per rivitalizzare la passione di tutti, non è una minaccia». Lo ha detto Stefano Azzi, Ceo Italia di DAZN, durante l'evento 'Un fenomeno Mondiale, Fifa Club World Cup 2025', organizzato da Luiss e Tuttosport.