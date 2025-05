Tutto ciò che c'è da sapere sulla finestra di mercato aggiuntiva e sulla lista da presentare per la competizione che prenderà il via da metà giugno

Il Mondiale per club si avvicina. Ancora 180' (forse 270') e l'Inter potrà concentrarsi verso la competizione che chiuderà più tardi del solito la stagione sportiva. Si giocherà, anzi, a cavallo tra due stagioni. Anche e soprattutto per questo motivo è prevista una sessione di mercato aggiuntiva per le squadre che disputeranno il torneo: servirà quantomeno a gestire gli eventuali addii di coloro che sono ora in scadenza di contratto.

Come funzionerà dunque la finestra di mercato dall'1 al 10 giugno? Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Il termine ultimo per la presentazione della lista definitiva è stato fissato al 10 giugno, consentendo a ciascuna società partecipante di portare negli Stati Uniti i nuovi giocatori. Inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio. Entro un limite prestabilito e secondo specifiche restrizioni, tra cui l'obbligo di avere una finestra di registrazione “standard” aperta per il club in quel momento. L’obiettivo è quello di incoraggiare le società e soprattutto i giocatori in scadenza a trovare una soluzione adeguata".