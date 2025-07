Vittoria nel segno dei Garcia: partita aperta da Gonzalo e chiusa da Fran per il 2-0 definitivo

Real Madrid-Borussia Dortmund ha chiuso questa sera il lotto dei quarti di finale del Mondiale per club. Con un netto 2-0, i blancos si sono imposti e hanno raggiunto così le semifinali del torneo.

La sfida, disputata questa sera al MetLife Stadium di New Jersey, ha visto i madrileni imporsi con autorità sin dai primi minuti.

Nella ripresa il Real ha sfiorato più volte il terzo gol con Tchouaméni e Vinícius Jr., mentre in difesa Rudiger e Militão hanno chiuso ogni tentativo tedesco. In campo anche Mbappé e Modrić nel finale, segno della profondità di una rosa costruita per vincere tutto.