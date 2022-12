LIVE Betis-Inter: le probabili formazioni dell’amichevole | La diretta

Calcio d’inizio alle ore 18. A Siviglia l’armeno può tornare in posizione avanzata nel 3-5-1-1. Test in vista della sfida con il Napoli del 4 gennaio

Nell’amichevole contro il Real Betis Simoe Inzaghi potrebbe trastare una Inter. Sicuri assenti Onana, Lukaku e D’Ambrosio che sono rimasti ad Appiano Gentile. Il belga, che sta lavorando in gruppo da una settimana, punta a rientrare in campo per l’amichevole di giovedì a Reggio Calabria per poi aumentare il minutaggio contro il Sassuolo nel test del 29. Correa dopo l’allenamento di stamattina volerà a Doha per sostenere i compagni dell’Argentina nella finale mondiale di domani.