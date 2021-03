Diretta LIVE Primavera, Bologna-Inter 0-1: papera di Molla, Bonfanti lo punisce!

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, quattordicesima giornata del campionato Primavera: Madonna ripropone il talento bulgaro

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Bologna in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca da trasferta.

Primo spunto del Bologna: Rocchi fugge sulla destra, rientra sul sinistro e crossa in mezzo, palla troppo lunga per Juwara.

Bologna ancora in avanti: Vergani riceve palla in area di rigore, provvidenziale la chiusura di Casadei.

Si rivede in avanti l'Inter: scambio nello stretto tra Wieser e Iliev, palla di ritorno per il centrocampista che prova il destro a giro di prima ma non inquadra la porta.

Palla in profondità per Fonseca, Molla esce e blocca il pallone.

Si rivede in avanti il Bologna: colpo di teste di Pietrelli, nessun problema per Rovida.

Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, seconda in classifica e reduce da 7 risultati utili consecutivi in campionato (8 contando anche la Coppa Italia), affronta il Bologna di Luciano Zauri. Il tecnico nerazzurro conferma il bulgaro Iliev, alla seconda consecutiva da titolare; in difesa rientra Andrea Moretti, a centrocampo si rivede Wieser, davanti turno di riposo per Fonseca, con Bonfanti al fianco di Satriano. Tra i rossoblu occhi puntati sul grande ex Edoardo Vergani. Calcio di inizio alle ore 13.