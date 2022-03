LIVE, Milan-Inter 0-0: Dzeko-Lautaro per il riscatto nerazzurro, si va in scena

MILANO – Cresce l’attesa per il derby d’andata di semfinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Una gara piena di incognite per i due tecnici che sono entrambi alla ricerca di un riscatto per un avvio di 2022 non esaltante. I...

MILANO - Cresce l'attesa per il derby d'andata di semfinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Una gara piena di incognite per i due tecnici che sono entrambi alla ricerca di un riscatto per un avvio di 2022 non esaltante. I rossoneri hanno guadagnato la vetta della classifica in campionato, in coabitazione con il Napoli, mentre l'Inter - distante due lunghezze - segue la coppia di testa, con una gara in meno, quella da recuperare contro il Bologna. Il tecnico interista dovrebbe puntare sulla formazione tipo per questa sera, con Handanovic tra i pali, difesa composta da Skriniar-De Vrij-Bastoni, Dumfries e Perisic sulle corsie esterne con il centrocampo formato da Barella-Brozovi-Calhanoglu. In attacco ci saranno Dzeko e Lautaro