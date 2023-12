LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Atalanta 1-1 fine pt: Riccio risponde a Spinaccè

Comincia il cammino in Coppa Italia per l'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu, reduci da cinque pareggi per 1-1 consecutivi tra campionato e Youth League, ospitano al Konami Youth Development Centre l'Atalanta, che nei turni precedenti ha eliminato Spal e Vicenza. Il tecnico interista propone qualche cambio di formazione: in porta spazio a Raimondi, in difesa esordio assoluto per il greco Alexiou, con Nezirevic a destra, in attacco Spinaccè con Sarr e Quieto. Gara a eliminazione diretta, che passa il turno affronterà la vincente di Torino-Udinese. Calcio di inizio alle ore 13.