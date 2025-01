Comincia a Interello il cammino in Coppa Italia Primavera dell'Inter di Andrea Zanchetta: i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, entrano in scena nella competizione a partire dagli ottavi di finale. Avversario di turno, il Bologna, che fin qui ha eliminato Renate e Sudtirol. Il tecnico interista ritrova Calligaris, Aidoo, Alexiou e Berenbruch, reduci dalla Supercoppa con la Prima Squadra. Torna dall'infortunio Garonetti, prima da titolare per Cerpelletti in cabina di regia, in panchina Topalovic e Romano. Calcio di inizio alle ore 12.