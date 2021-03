Diretta LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Lazio 1-2: Satriano accorcia le distanze!

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia Primavera: formazione tipo per Madonna

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Lazio inn maglia verde.

Si vede in avanti la Lazio: contropiede orchestrato da Moro, passaggio filtrante per Castigliani leggermente troppo lungo, esce Rovida.

Lazio in vantaggio: punizione dalla tre quarti calciata da Shehu, grande riflesso di Rovida sul tentativo di Franco, tap in di Castigliani che da pochi passi non può sbagliare.

Altra grande chance per l'Inter: cross dalla sinistra di Wieser, Fonseca liscia il pallone che arriva a Casadei, che appoggia per l'accorrente Iliev. Il destro del bulgaro sfiora l'incrocio dei pali.

Calcio di rigore per la Lazio: Kinkoue stende Moro, per l'arbitro non ci sono dubbi. Nell'occasione viene ammonito il difensore nerazzurro.

Quarti di finale di Coppa Italia Primavera: l'Inter di Armando Madonna, dopo aver agilmente superato il Crotone nel turno precedente, affronta la Lazio di Leonardo Menichini, recentemente battuta in campionato. I biancocelesti si presentano all'appuntamento forti dell'eliminazione a sorpresa di una big come l'Atalanta negli ottavi di finale e di Napoli e Cosenza nei primi due turni della manifestazione. Il tecnico nerazzurro non fa calcoli e propone l'uncidi tipo: in avanti tandem formato da Satriano e Fonseca, con Iliev a supporto, a metà campo rientra Casadei. Calcio di inizio alle ore 13; chi vince affronterà in semifinale una tra Verona e Cagliari.