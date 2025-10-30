partite

LIVE Coppa Italia Serie C, Ospitaletto-Inter U23 0-0: padroni di casa vicini al gol

I nerazzurri di Vecchi cercano il riscatto dopo il ko contro il Cittadella: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Fabio Alampi 

Secondo turno di Coppa Italia di Serie C per l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cittadella: i ragazzi di Vecchi affrontano l'Ospitaletto. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro: in porta spazio a Melgrati, in difesa rientra Cinquegrano, che giocherà nel terzetto arretrato con Stante e Alexiou. Sulla destra ci sarà la novità Agbonifo, con David sulla fascia opposta, mentre in mezzo al campo tocca a Berenbruch e Topalovic ai lati di Fiordilino. In attacco l'inedita coppia Mosconi-Iddrissou. Prima convocazione per il portiere Galliera (2009) e per il regista Cerpelletti (2007). In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore: chi vince affronterà il Renate negli ottavi di finale. Calcio di inizio alle 20:30.

Le formazioni ufficiali:

OSPITALETTO (4-4-2): 1 Raffaelli; 77 Casali, 24 Diop, 6 Possenti, 13 Sinn; 16 Gualandris, 10 Ievoli, 74 Pollio, 17 Tunjov; 70 Orlandi, 21 Torri. A disposizione: 12 Sonzogni, 22 Bevilacqua, 2 Regazzetti, 7 Messaggi, 9 Gobbi, 11 Pavanello, 14 Contessi, 28 Panatti, 33 Sina, 43 Guarneri, 45 Mazza, 98 Nahrudnyy, 99 Bertoli. Allenatore: AndreaQuaresmini.

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 11 Agbonifo, 44 Berenbruch, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 25 David; 30 Mosconi, 34 Iddrissou. A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 2 Avitabile, 3 Cocchi, 6 Mayé, 10 Kamate, 19 Prestia, 20 La Gumina, 23 Zarate, 33 Cerpelletti, 37 Kaczmarski, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)

Assistenti: Nigri - Munitello

Quarto ufficiale: Frasynyak

-
34'
occasione

Ancora Ospitaletto: Tunjov si accentra della destra, evita due avversari e calcia, ancora decisivo Cinquegrano che salva sulla linea.

30'

Risposta dell'Inter: calcio d'angolo battuto da Topalovic, Stante colpisce sporco senza riuscire a trovare la porta.

24'
occasione

Ospitaletto vicinissimo al gol: Gualandris mette in mezzo dalla destra, Pollio calcia a colpo sicuro, fondamentale l'intervento in scivolata di Cinquegrano che manda la palla sopra la traversa.

20'

Prende campo l'Ospitaletto, controlla bene l'Inter.

13'
occasione

Occasione per l'Ospitaletto: lancio lungo per Torri, che salta Alexiou e calcia, ma il suo diagonale termina a lato.

11'

Ancora Inter: altro spunto di Agbonifo, chiude bene Diop.

5'

Buon inizio dell'Inter, subito in controllo del match.

1'
occasione

Prima occasione per l'Inter: Agbonifo entra in area dalla destra e calcia, Raffaelli respinge di piede.

20:30
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

20:29

Squadre in campo: Ospitaletto in maglia arancione, Inter in divisa bianca da trasferta.

20:20

Riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

19:50

Squadre in campo, comincia il riscaldamento.

