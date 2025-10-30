Secondo turno di Coppa Italia di Serie C per l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cittadella: i ragazzi di Vecchi affrontano l'Ospitaletto. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro: in porta spazio a Melgrati, in difesa rientra Cinquegrano, che giocherà nel terzetto arretrato con Stante e Alexiou. Sulla destra ci sarà la novità Agbonifo, con David sulla fascia opposta, mentre in mezzo al campo tocca a Berenbruch e Topalovic ai lati di Fiordilino. In attacco l'inedita coppia Mosconi-Iddrissou. Prima convocazione per il portiere Galliera (2009) e per il regista Cerpelletti (2007). In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore: chi vince affronterà il Renate negli ottavi di finale. Calcio di inizio alle 20:30.
Le formazioni ufficiali:
OSPITALETTO (4-4-2): 1 Raffaelli; 77 Casali, 24 Diop, 6 Possenti, 13 Sinn; 16 Gualandris, 10 Ievoli, 74 Pollio, 17 Tunjov; 70 Orlandi, 21 Torri. A disposizione: 12 Sonzogni, 22 Bevilacqua, 2 Regazzetti, 7 Messaggi, 9 Gobbi, 11 Pavanello, 14 Contessi, 28 Panatti, 33 Sina, 43 Guarneri, 45 Mazza, 98 Nahrudnyy, 99 Bertoli. Allenatore: AndreaQuaresmini.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 11 Agbonifo, 44 Berenbruch, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 25 David; 30 Mosconi, 34 Iddrissou. A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 2 Avitabile, 3 Cocchi, 6 Mayé, 10 Kamate, 19 Prestia, 20 La Gumina, 23 Zarate, 33 Cerpelletti, 37 Kaczmarski, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)
Assistenti: Nigri - Munitello
Quarto ufficiale: Frasynyak
Ancora Ospitaletto: Tunjov si accentra della destra, evita due avversari e calcia, ancora decisivo Cinquegrano che salva sulla linea.
Risposta dell'Inter: calcio d'angolo battuto da Topalovic, Stante colpisce sporco senza riuscire a trovare la porta.
Ospitaletto vicinissimo al gol: Gualandris mette in mezzo dalla destra, Pollio calcia a colpo sicuro, fondamentale l'intervento in scivolata di Cinquegrano che manda la palla sopra la traversa.
Prende campo l'Ospitaletto, controlla bene l'Inter.
Occasione per l'Ospitaletto: lancio lungo per Torri, che salta Alexiou e calcia, ma il suo diagonale termina a lato.
Ancora Inter: altro spunto di Agbonifo, chiude bene Diop.
Buon inizio dell'Inter, subito in controllo del match.
Prima occasione per l'Inter: Agbonifo entra in area dalla destra e calcia, Raffaelli respinge di piede.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Ospitaletto in maglia arancione, Inter in divisa bianca da trasferta.
Riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
