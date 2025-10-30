Secondo turno di Coppa Italia di Serie C per l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cittadella: i ragazzi di Vecchi affrontano l'Ospitaletto. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro: in porta spazio a Melgrati, in difesa rientra Cinquegrano, che giocherà nel terzetto arretrato con Stante e Alexiou. Sulla destra ci sarà la novità Agbonifo, con David sulla fascia opposta, mentre in mezzo al campo tocca a Berenbruch e Topalovic ai lati di Fiordilino. In attacco l'inedita coppia Mosconi-Iddrissou. Prima convocazione per il portiere Galliera (2009) e per il regista Cerpelletti (2007). In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore: chi vince affronterà il Renate negli ottavi di finale. Calcio di inizio alle 20:30.