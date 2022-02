Diretta LIVE, Genoa-Inter 0-0: Calhanoglu-Gudmundsson, occasioni in avvio

I nerazzurri di Simone Inzaghi faranno visita al Genoa per l'anticipo del venerdi. Panchina per Lautaro Martinez e Skriniar

GENOVA - Contro il Genoa sarà panchina per Lautaro Martinez. Simone Inzaghi ha scelto Sanchez in attacco per far coppia con Dzeko. Rotazioni con uno sguardo alla Champions per il tecnico nerazzurro che oltre Lautaro lascia in panchina anche Skriniar in difesa inserendo al suo posto Danilo D'Ambrosio. Per il resto formazione annunciata alla vigilia con il centrocampo titolare che si ricompone, vale a dire Barella-Brozovic-Calhanoglu e sulle corsie esterne confermati Dumfries e Perisic.