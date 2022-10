Inter-Salernitana 2-0 risultato finale: Lautaro e Barella, i nerazzurri tornano a correre

MILANO - Torna a correre l'Inter anche in campionato. Seconda vittoria consecutiva in serie A, gara sempre in controllo e porta inviolata. La ricetta di Simone Inzaghi comincia a dare i suoi frutti. Nerazzurri cresciuti sotto l'aspetto mentale e del gioco e le ultime gare rappresentano la conferma di quanto fatto. Bastoni nel pre partita ha parlato di "chiarimento tra i giocatori" l'Inter gioca, si aiuta e non sbraccia. Lautaro in versione Champions League suona subito la carica realizzando la rete del vantaggio con una rasoiata da fuori area che Sepe non riesce a deviare. Costruisce e manovra la squadra di Simone Inzaghi e continua a sprecare troppe occasioni. Nella ripresa, nel momento migliore degli ospiti, arriva fortunatamente il raddoppio nerazzurro, che nasce da una giocata di Calhanoglu che pesca in area Barella. Controllo, dribbling e palla scaravantata in rete. Per Barella il secondo gol nelle ultime due gare, cosi come per Lautaro. L'Inter torna a ruggire in campionato e lo fa alla sua maniera, con mentalità.