Diretta LIVE, Inter-Sheriff 0-0: ora o mai più, serve inversione di rotta in Europa

Nel terzo turno del girone di qualificazione di Champions League i nerazzurri affrontano lo Sheriff allo stadio Meazza di Milano

MILANO - Dallo scivolone in campionato occorre tirar fuori tutta la rabbia possibile per tornare a dire la propria in Europa. I nerazzurri, archiviata la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, ripartono in Europa e lo fanno ospitando al Meazza la rivelazione del girone di qualificazione, lo Sheriff (a punteggio pieno dopo le prime due gare). Simone Inzaghi ruota i suoi uomini, torna Vidal dal primo minuto a centrocampo, confermato Dumfries sulla corsia destra, Lautaro affiancherà Dzeko in attacco mentre in difesa Dimarco completa il pacchetto a guardia di Samir Handanovic.