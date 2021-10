Inter-Sheriff risultato finale 3-1: Dzeko carica, poi Vidal e De Vrij mettono in sicurezza

Nel terzo turno del girone di qualificazione di Champions League i nerazzurri affrontano lo Sheriff allo stadio Meazza di Milano

MILANO - Si interrompe il digiuno di gol e di vittoria dell'Inter in Champions League. A farne le spese è lo spauracchio Sheriff che si presenta al Meazza da primo in classifica a punteggio pieno dopo aver battuto Shakthar e Real Madrid. I nerazzurri impostano subito la gara in maniera aggressiva spingendo sull'acceleratore anche se è lo Sheriff a impensierire Handanovic. Passano i minuti e la difesa degli ospiti sembra prevalere sulla manovra offensiva dei nerazzurri che però trovano il guizzo con Dzeko che di sinistro supera l'estremo difensore ospite. Nella ripresa arriva la doccia fredda con il pareggio su calcio di punizione dello Sheriff. Pareggio che però lancia gli uomini di Simone Inzaghi che trovano il nuovo vantaggio con Vidal e poi con De Vrij appongono il sigillo finale.