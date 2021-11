Diretta LIVE, Sheriff-Inter: le scelte di Simone Inzaghi – FORMAZIONI UFFICIALI

I nerazzurri dovranno dare il tutto per tutto per tornare in corsa nel girone di qualificazione alla fase finale di Champions contro lo Sheriff

TIRASPOL - Non decisiva ma certamente importantissima. Nel quarto turno del girone di qualificazione di Champions League i nerazzurri sono attesi dalla ostica trasferta moldava dove lo Sheriff, attualmente primo in classifica, vorrà far valere il fattore campo per mettere una piccola ipoteca sul passaggio del turno. Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione anche se il derby di domenica peserà tantissimo sulle scelte del tecnico nerazzurro che conferma in larga scala quella che dovrebbe essere la formazione tipo. Spazio a Bastoni in difesa che vince il ballottaggio con Dimarco che prederà il posto di Perisic sulla corsia sinistra che vedrà Darmian impiegato sulle destra. A centrocampo Barella-Brozovic-Vidal formano la diga a supporto di Dzeko-Lautaro in attacco.