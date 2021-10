LIVE Primavera, Empoli-Inter 1-0: entrano in campo Zanotti e Casadei

Quinta giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, che oggi affrontano i campioni d'Italia in carica

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Empoli in divisa azzurra, Inter in maglia bianca.

Prima occasione del match per l'Empoli: Rizza pesca in profondità Logrieco, che sorprende alle spalle Moretti e calcia, para senza problemi Rovida.

Entrata in ritardo di Nunziatini su Bonassi, giallo anche per il centrocampista dell'Inter.

Partita che rimane in equilibrio,grande foga agonistica in mezzo al campo.

Punizione dalla linga distanza per l'inter: carboni mette in mezzo, mischia nell'area di rigore dell'Empoli, la difesa azzurra allontana.

Inter vicina al pareggio! Puizione dalla destra, sponda di Jurgens per Casadei che prova una rovesciata che diventa un assist per Abiuso. Il colpo di testa dell'attaccante nerazzurro viene respinto da un super Hvalic.

Quinta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal ko casalingo contro la Juventus prima della sosta per le Nazionali, affronta l'Empoli campione d'Italia in carica. Il tecnico nerazzurro presenta una grande novità in difesa, con il ritorno da titolare di Cortinovis a più di un anno dall'ultima volta. In porta gioca Rovida, sulla destra spazio a Silvestro, a centrocampo Sangalli in cabina di regia con Grygar e Nunziatini ai suoi lati, davanti Abiuso supportato da Peschetola e Jurgens. Calcio di inizio alle ore 15.