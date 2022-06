Finale Under 17, Inter-Bologna 2-0: ancora Berenbruch, raddoppio nerazzurro!

Ultimo atto del campionato Under 17: Inter e Bologna si giocano lo scudetto di categoria dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Roma e Milan. I nerazzurri presentano 3 novità di formazione rispetto al match contro i giallorossi: al centro della difesa c'è Guercio al posto di Stabile, a centrocampo Berenbruch per Bovo, in avanti il trequartista Ricordi per un atteggiamento più prudente, con Esposito unica punta affiancato dalla fantasia di Quieto. Per i rossoblu stessi 11 visti contro il Milan. Calcio di inizio alle ore 20.