Primavera, Genoa-Inter 1-1 risultato finale: occasione sprecata per i nerazzurri

Padroni di casa in vantaggio dopo 5 minuti con Della Pietra, a inizio ripresa il pareggio con la punizione di Vezzoni

Squadre pronte per fare il loro ingresso in campo: Genoa in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.

Genoa in vantaggio: Kallon verticalizza e sorprende la difesa dell'Inter, Della Pietra batte in uscita Stankovic.

Sangalli non ce la fa: primo cambio per l'Inter, entra Squizato.

Nell'occasione Squizzato riceve una violenta pallonata in pieno volto: gioco interrotto, il centrocampista dell'Inter esce dal campo per ricevere assistenza.

Angolo dalla sinistra per l'Inter, colpo di testa di Moretti: nessun problema per Agostino.

Calcio di rigore per il Genoa: Kinkoue stende Kallon, nessun dubbio per l'arbitro.

Squadre di nuovo in campo, tutto pronto per la ripresa.

Tentativo del Genoa: cross profondo dalla destra, Zanotti non si fida e mette in calcio d'angolo.

Occasione sprecata per l'Inter di Armando Madonna, che non va oltre l'1-1 sul campo del Genoa e conferma tutte le difficoltà dell'ultimo periodo, non approfittando dei contemporanei pareggi di Sampdoria e Roma e rimanendo a 4 punti di distanza dal primo posto. Il tecnico nerazzurro sorprende proponendo un innovativo 3-5-2, con Zanotti e Vezzoni larghi sulle fasce e Bonfanti in attacco al fianco di Satriano. Pronti, via, e i padroni di casa passano in vantaggio: la difesa interista si fa sorprendere dal filtrante di Kallon, Della Pietra ringrazia e batte Stankovic. L'Inter prova a reagire e guadagna metri, senza però creare grandi pericoli dalle parti di Agostino.