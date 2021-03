Inter-Atalanta, diretta LIVE alle ore 20.45: le probabili formazioni

Nel posticipo della 26a giornata di campionato i nerazzurri ricevono al Meazza l'Atalanta di Gasperini per mantenere il passo

MILANO - Contro l'Atalanta nessun errore. Antonio Conte tiene alta la tensione e non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Con le vittorie di Milan, Juventus e Roma i nerazzurri non possono concedersi nessun passo falso e gli uomini di Gasperini arriveranno al Meazza sperando nella "legge dei grandi numeri" invocata da Gasperini nella conferenza stampa della vigilia del match. Il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare e puntare su Vidal al posto di Eriksen, per il resto si va verso la conferma dei 10/11 di formazione con Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa, Hakimi e Perisic sulle corsie esterne, Brozovic, Barella e appunto Vidal a centrocampo e naturalmente Lukaku-Lautaro in attacco.