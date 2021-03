Diretta LIVE Primavera, Inter-Atalanta 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Inter-Atalanta, quindicesima giornata del campionato Primavera

Tutto pronto per il calcio di inizio, squadre di nuovo in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Atalanta in maglia bianca.

Quidicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, in serie positiva da 8 partite (9 contando anche la Coppa Italia) e reduce dall'aggancio alla Roma al primo posto in classifica, affronta l'Atalanta di Massimo Brambilla, campione d'Italia in carica. Vero e proprio big match della categoria, tra le due squadre che hanno vinto le ultime 4 edizioni del campionato Under 19 (l'Inter nel 2016/17 e 2017/18, l'Atalanta nel 2018/19 e 2019/20). Il tecnico nerazzurro presenta 5 novità rispetto alla trasferta di Bologna: in difesa tornano Sottini e Dimarco al posto di Tonoli e Moretti, a centrocampo spazio a Boscolo Chio nel ruolo di mezzala, sulla tre quarti chance per Lindkvist, in attacco torna Fonseca al fianco del confermato Bonfanti con Satriano inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 13.