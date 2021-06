Inter-Empoli Primavera 2-2, diretta LIVE: doppietta di Oristanio!

Gara fondamentale per i ragazzi di Madonna questo pomeriggio al Breda

Colpo di testa di Zanotti a pescare Satriano in area di rigore dell'Empoli, ma l'uruguaiano non riesce ad addomesticare la sfera a pochi passi dal portiere avversario.

Raddoppio dell'Empoli. Lancio dalla difesa per Ekong, che approfitta di una leggerezza di Kinkoue e trafigge Stankovic in uscita.

Si chiude con ordine la difesa dell'Empoli, l'Inter non trova molti sbocchi in avanti.

GOL ANNULLATO! Le proteste dei giocatori dell'Empoli hanno attirato l'attenzione dell'arbitro che ha annullato la sfera per motivi ancora non comprensibili. Un gran peccato.

Altra traiettoria velenosa di Oristanio da calcio d'angolo, Biagini non è perfetto nell'uscita ma se la cava in qualche modo.

Il pareggio nello scontro diretto con la Juventus ha permesso alla Primavera dell'Inter di mantenere la vetta della classifica. I ragazzi di Madonna dovranno però tornare a vincere per tenere a debita distanza le inseguitrici: alle 19 i nerazzurri scendono in campo al Breda contro l'Empoli per provare a conquistare tre importantissimi punti in questo momento cruciale della stagione.