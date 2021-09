LIVE Primavera, Inter-Juventus 0-2: comincia il secondo tempo

Quarta giornata di campionato: test significativo per i nerazzurri. Segui su Fcinter1908 la diretta testuale del match

Le squadre scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Inter subito pericolosa: Iliev sfonda sulla destra, pallone arretrato per Fabbian, la sua conclusione sfiora la traversa.

Altra occasione per l'Inter: calcio d'angolo dalla destra, colpo di testa di Abiuso che termina non lontano dal palo.

Si vede in avanti la Juventus: Turco ci prova dalla distanza, sinistro debole che non impensierisce Botis.

Grande discesa sulla destra di Zanotti, che brucia il diretto avversario ed entra in area, ma il suo cross raso terra viene bloccato da Senko.

Manovra avvolgente dell'Inter, che costringe la Juventus sulla difensiva, ma nessun pericolo per Senko.

Dura entrata di Fontanarosa su Turco, l'arbitro grazia il difensore dell'Inter e non estrae il cartellino giallo.

Iliev riceve palla al limite, evita un avversario e calcia: Senko respinge e mette in corner.

Juventus in vantaggio: Carboni perde palla, ne approfitta Mulazzi che entra in area e serve Turco, che di piatto sinistro batte Botis.

Raddoppio Juventus: bella iniziativa di Iling-Junior, palla per Turicchia che non lascia scampo a Botis.

L'Inter prova a reagire, ma non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Senko.

Carboni scodella in mezzo un altro pallone, ma il suo cross è troppo profondo e l'azione si spegne.

Finisce qui il primo tempo di Inter-Juventus: bianconeri in vantaggio grazie alle reti di Turco e di Turicchia.

Subito un cambio per la Juventus: esce Turco, entra Galante.

Lancio dalle retrovie della Juventus, Fontanarosa buca l'intervento e lascia campo aperto a Mulazzi, Botis deve uscire e spazzare via.

Casadei perde un brutto pallone e dà il via al contropiede della Juventus, ma Hasa spreca tutto.

Quarta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica e reduce dal convincente successo sul campo del Bologna, ospita allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni la Juventus di Andrea Bonatti, che fin qui ha raccolto solamente 3 punti. Il tecnico nerazzurro ripropone Botis tra i pali, con Zanotti, Hoti, Fontanarosa e Carboni. In mezzo al campo conferma per Grygar, con Casadei e Fabbian ai suoi lati; davanti spazio a Iliev, Jurgens e Abiuso. Calcio di inizio alle ore 13.