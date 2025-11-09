partite

LIVE, Inter-Lazio 0-0: Chivu ha scelto Bonny con Lautaro, torna Acerbi in difesa

L’opportunità è grande per l’Inter. Il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli al Dall’Ara aprono scenari interessanti per l’undici nerazzurri che questa sera potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica del...
L'opportunità è grande per l'Inter. Il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli al Dall'Ara aprono scenari interessanti per l'undici nerazzurri che questa sera potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri che nella passata stagione, allora con Baroni in panchina, di fatto consegnarono lo scudetto nella mani del Napoli. Sono cambiati gli interpreti ma non le ambizioni. Cristian Chivu ripropone al centro della difesa Francesco Acerbi, spazio a centrocampo a Sucic dal primo minuto mentre in attacco sarà Bonny a far coppia con Lautaro Martinez.

09/11/2025 - 20:45
INTER
0-0
LAZIO
20.30

Tutto pronto allo stadio Meazza per l'ultima sfida dei nerazzurri contro la Lazio prima della terza pausa per gli impegni delle nazionali

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Mariani

Assistenti: Berti-Cecconi

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

Assistente VAR: Aureliano

SQUALIFICATI

Inter: -

Lazio: -

DIFFIDATI

Inter: -

Lazio: -

la probabile formazione dell'inter

—   (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

 

la probabile formazione della lazio

—   (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

 

l'arbitro

—   L'arbitro sarà Gianluca Manganiello. Gli assistenti Berti e Cecconi, il quarto uomo Bonacina. Al VAR Di Paolo e Aureliano.

 

dove vederla

—  

Inter-Lazio, in programma domenica 9 novembre alle 20.45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Diretta testuale su www.fcinter1908.it

