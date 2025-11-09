L'opportunità è grande per l'Inter. Il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli al Dall'Ara aprono scenari interessanti per l'undici nerazzurri che questa sera potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri che nella passata stagione, allora con Baroni in panchina, di fatto consegnarono lo scudetto nella mani del Napoli. Sono cambiati gli interpreti ma non le ambizioni. Cristian Chivu ripropone al centro della difesa Francesco Acerbi, spazio a centrocampo a Sucic dal primo minuto mentre in attacco sarà Bonny a far coppia con Lautaro Martinez.
partite
LIVE, Inter-Lazio 0-0: Chivu ha scelto Bonny con Lautaro, torna Acerbi in difesa
Tutto pronto allo stadio Meazza per l'ultima sfida dei nerazzurri contro la Lazio prima della terza pausa per gli impegni delle nazionali
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.
Allenatore: Maurizio Sarri
Arbitro: Mariani
Assistenti: Berti-Cecconi
Quarto ufficiale: Bonacina
VAR: Di Paolo
Assistente VAR: Aureliano
SQUALIFICATI
Inter: -
Lazio: -
DIFFIDATI
Inter: -
Lazio: -
dove vederla
—
Inter-Lazio, in programma domenica 9 novembre alle 20.45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Diretta testuale su www.fcinter1908.it
