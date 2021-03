Diretta LIVE Primavera, Inter-Lazio 1-0: nerazzurri in vantaggio con un autogol

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, tredicesima giornata del campionato Primavera: debutto dal primo minuto per il bulgaro

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Lazio in maglia verde.

Si mette subito in mostra Iliev: il bulgaro viene steso da Pica, calcio di punizione per l'Inter.

INTER IN VANTAGGIO!! Satriano sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e teso, deviazione sfortunata di Novella che beffa Furlanetto e finisce in rete.

Ci prova la Lazio: pallone messo in mezzo da Bertini che non trova nessun compagno, Rovida interviene indisturbato.

Tredicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, reduce dal successo ottenuto sul campo dell'Empoli, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la Lazio di Leonardo Menichini, penultima in classifica e in crisi di risultati (un solo punto conquistato nelle ultime 6 partite). Sorpresa nell'undici scelto dal tecnico nerazzurro: debutto dal primo minuto per il bulgaro Iliev, che agirà alle spalle del confermato tandem Satriano-Fonseca. In difesa si rivedono Sottini e Vezzoni al posto di Andrea Moretti e Dimarco. Calcio di inizio alle ore 12:30.